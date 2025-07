Frattesi Inter la Juve ci prova davvero | avviati i contatti con l’agente cosa filtra

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Davide Frattesi torna al centro del progetto tecnico dell’ Inter, e lo fa nel momento più delicato del mercato. Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, la Juventus starebbe sognando il grande colpo a centrocampo, individuando proprio nel romano classe 1999 il profilo ideale per rinforzare la mediana di Igor Tudor. Un’idea affascinante, ma difficilissima da realizzare, soprattutto alla luce del nuovo contesto tecnico nerazzurro. L’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Cristian Chivu in panchina ha segnato un cambio di passo importante per Frattesi, che nelle ultime settimane ha ricevuto garanzie tecniche sul proprio impiego. 🔗 Leggi su Internews24.com

