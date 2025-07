Frane in via Viara I civici si mobilitano Scatta la petizione

Un odg bocciato sulla sicurezza di via Viara scatena le ire del Patto x Castello, che intanto avvia una raccolta firme. La civica ha presentato un odg per chiedere alla giunta di organizzare un incontro nella Vallata del Sillaro che, nelle idee del Patto, avrebbe dovuto includere rappresentati della Città Metropolitana allo scopo di "tranquillizzare le persone che transitano in via Viara dopo la riapertura del doppio senso di marcia nel tratto tra via del Partigiano e la frazione Civichella". Il tratto, punta il dito la civica guidata da Marco Gherardi in consiglio comunale, "è stato riaperto senza alcun intervento sulle due frane, che sono ancora attive, come si evince esplicitamente dal comunicato di Città Metropolitana, ma semplicemente restringendo le corsie, tranciando pure parte degli alberi che sostenevano la scarpata; dallo stesso comunicato si evince inoltre che non è stato fatto alcun rilievo geologico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frane in via Viara. I civici si mobilitano. Scatta la petizione

