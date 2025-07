FOTO Auto a fuoco nella zona alta della città attimi di paura per il conducente

Attimi di paura per il conducente di un'autovettura che stava transitando in via Meomartini, nella zona alta della città. All'improvviso l'uomo ha visto uscire del fumo dal cofano anteriore della sua station wagon ed ha prontamente fermato il mezzo dal quale sono subito uscite delle fiamme. In pochi minuti il mezzo è stato avvolto dal fuoco nella parte anteriore e solo il pronto intervento dei Caschi Rossi ha evitato il propagarsi del rogo a tutta l'autovettura. Inevitabile il momentaneo impatto sul traffico in uno snodo fondamentale per la viabilità cittadina.

