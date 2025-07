Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli e provincia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli. Non si conoscono al momento la zona dell'epicentro e la magnitudo. L'evento si è verificato alle 9.14 ed è stato avvertito nitidamente in diversi quartieri di Napoli e in tutta la provincia, anche al centro ed ai piani bassi.

Una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.4 è stata avvertita oggi, martedì 13 maggio 2025, alle ore 12:08 a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei.

