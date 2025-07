Formazione la Regione stanzia 61,6 milioni per la riqualificazione delle competenze dei disoccupati

Via libera alla seconda finestra dell’Avviso 7 del 2023, che destina 61,6 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 all’aggiornamento del Catalogo regionale dell’offerta formativa e alla formazione professionale di disoccupati, inoccupati e persone inattive residenti in Sicilia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: formazione - milioni - disoccupati - regione

Formazione, la Regione ritira il bando da 60 milioni per disoccupati: proteste dalle associazioni datoriali - L’assessorato regionale alla Formazione ha ritirato l’avviso pubblico 7/2023 che stanzia oltre 60 milioni di euro per percorsi formativi destinati ad adulti disoccupati con la finalità di riqualificarli per il mercato del lavoro.

Formazione professionale in Sicilia, una “torta” da 140 milioni: pronti i due bandi della Regione - Il click day resta. Ma ammortizzato da clausole che imporranno agli enti di dimostrare affidabilità e professionalità .

Formazione, la Regione fa Gol: via libera al piano da 78 milioni per l'occupazione di soggetti svantaggiati - Via libera in Sicilia al programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), introdotto dal Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei disoccupati e riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro.

` : Questa mattina in Giunta regionale abbiamo approvato uno stanziamento di circa 69 milioni di euro per aiutare i disoccupati a rientrare nel mercato del lavoro e per aggiornare le compet Vai su Facebook

Stanziati oltre 61 milioni di euro per la formazione dei disoccupati siciliani; Stanziati 61,6 milioni di euro per la formazione di disoccupati in Sicilia; Formazione, la Regione ritira il bando da 60 milioni per disoccupati: proteste dalle associazioni datoriali.

Formazione, stanziati 61,6 milioni per la riqualificazione delle competenze dei disoccupati - Disoccupati, inoccupati e persone inattive potranno scegliere il percorso formativo a cui partecipare iscrivendosi immediatamente, tramite l'ente di formazione selezionato ... Lo riporta ilsicilia.it

Neet: Regione Lombardia e Fondazione Cariplo siglano accordo da 40 milioni di euro - Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno firmato oggi un accordo da 40 milioni di euro, finanziato al 50% da parte di ciascun ente, per contrastare i ... Riporta finanza.repubblica.it