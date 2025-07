Formazione gratuita post-laurea per i residenti in Campania | due percorsi della Fondazione IPE Business School per entrare nel mondo del lavoro

L’IPE propone due Master post-laurea destinati a chi vuole acquisire competenze tecniche e operative nei settori aziendali. Si tratta - spiega una nota - di percorsi formativi pensati per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso una preparazione concreta, sviluppata in collaborazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Niente esenzione Irpef per le borse di studio post-laurea: la novità del decreto scuola che preoccupa i ricercatori - A partire dal 7 giugno scorso, le borse di studio per attività di ricerca post-laurea sono tassate. Lo prevede una modifica inserita nel cosiddetto decreto Pnrr-scuola, che ha tolto l’esenzione Irpef e l’irrilevanza ai fini Irap.

Borse di studio post laurea: dal 7 giugno niete esenzione Irpef - Dal 7 giugno 2025, una modifica normativa ha introdotto la tassazione per le borse di studio post laurea.

Basta coriandoli e fumogeni, è tempo di bolle di sapone: i festeggiamenti post-laurea sono green al Politecnico di Torino - Festeggiamenti sì, ma eco-friendly. Per ridurre un grande impatto ambientale, spesso, basta un piccolo gesto: è questa la filosofia sposata da Città di Torino, Amiat Gruppo Iren e Politecnico che, dall'ultima sessione di laurea, promuovono festeggiamenti ecosostenibili.

Formazione gratuita post-laurea per i residenti in Campania; Giovani e mercato del lavoro: l'indagine della Statale e PTS; Università e mondo del lavoro: una partnership per innovazione e sviluppo.

