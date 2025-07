Forcaioli con Occhiuto Santanché e Toti garantisti con gli amici | le sviste del campo largo e di una sinistra che non c’è più

Forcaioli contro Toti, Santanchè, Occhiuto, garantisti con Sala, Emiliano( che non era indagato) e su tutte le vicende che riguardano il campo largo. Le contraddizioni del centrosinistra emergono prepotentemente ricordando che nella coalizione manca un’identità socialista. Le vicende Toti e Occhiuto. In principio fu Giovanni Toti. I domiciliari al governatore ligure videro sfilare in una manifestazione i protagonisti del campo largo, che invocavano le dimissioni del presidente. Fino ad ottenerle, perdendo però successivamente le elezioni regionali. Leggi anche Ricci, bufera Marche: "Affidopoli" toglie il sonno al Pd: ecco cosa dicono le carte dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

