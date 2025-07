Fixed rilasciato il primo trailer del nuovo film VM18 del creatore di Samurai Jack Genndy Tartakovsky

Il creatore di Samurai Jack rivela il primo trailer del suo nuovo film d'animazione vietato ai minori di 18 anni, Fixed, disponibile su Netflix dopo un lungo processo di selezione. Il creatore di Samurai Jack e Primal, Genndy Tartakovsky, torna con un progetto fuori dagli schemi: Fixed, una commedia animata vietata ai minori, salvata da Netflix dopo essere stata rifiutata da Warner Bros. Protagonista un cane che scopre di dover essere sterilizzato entro 24 ore. E sì, sarà un film molto. audace. Fixed: il film che nessuno voleva. tranne Netflix Il mondo dell'animazione non è sempre gentile con i progetti fuori norma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fixed, rilasciato il primo trailer del nuovo film VM18 del creatore di Samurai Jack, Genndy Tartakovsky

