Fissa il trucco e protegge dai raggi UV lo spray protettivo da avere per un beauty look impeccabile

Qual è il problema peggiore dell'estate? No, non è il vento nei capelli quando siamo in spiaggia e nemmeno il caldo che a volte diventa quasi insopportabile, quello che davvero ci fa impazzire è uscire con un trucco perfetto e, dopo poco, ritrovarsi con tutto che cola o intaccato dal sudore e dal calore. Ma anche il dilemma se truccarsi o meno non è un dettaglio trascurabile e che spesso ci fa rinunciare a farlo per paura di non avere l'effetto desiderato. Ma non se si utilizza un prodotto mirato che fissa il trucco e che protegge dai raggi UV, un must beauty da avere e provare il prima possibile, per garantirsi un trucco senza intoppi per tutto il giorno e in qualunque circostanza desiderate sfoggiarlo, dalla città alla spiaggia.

