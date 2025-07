Fiorini Pesaro under 16 e 18 | stagioni che servono a crescere

In casa Fiorini Pesaro Rugby è tempo di bilanci per le formazioni giovanili Under 16 e 18. Per l’ Under 18 giallorossa una stagione positiva, chiusa al 5° posto del Campionato Interregionale liv. 2, con le formazioni Emilia Romagna e Toscana, dopo il primo posto nel regionale. Una stagione di grande crescita per i giovani pesaresi chiamati anche a supportare le formazioni seniores mostrando ottime qualità. Positivo anche l’anno degli Under 16 che, dopo un inizio in salita, hanno chiuso la stagione con il sorriso, al 2° posto della classifica dell’ Interregionale liv. 3. "Entrambe le giovanili hanno avuto una stagione dedicata alla formazione, più che alla prestazione in campionato", spiega il presidente della Fiorini Pesaro Rugby, Simone Mattioli: "I campionati sono serviti a per far crescere i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiorini Pesaro under 16 e 18: stagioni che servono a crescere

In questa notizia si parla di: under - fiorini - pesaro - stagioni

Chi è Valentina Fiorini, la campionessa di latino americano in gara con Nikita a Sognando Ballando - Dopo aver iniziato a studiare danza classica all’ età di 4 anni, Valentina Fiorini a 7 anni inizia a esplorare il mondo del latino americano.

Marcia, la casentinese Sofia Fiorini convocata in Nazionale per gli Europei - La casentinese Sofia Fiorini convocata dalla nazionale italiana per gli Europei a Squadre di Marcia. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato l’elenco dei ventidue atleti che domenica 18 maggio avranno il compito di tenere alto il tricolore nella massima competizione continentale a.

Chi è Valentina Fiorini? Età, fidanzato e Instagram - Tutte le informazioni su Valentina Fiorini L'articolo Chi è Valentina Fiorini? Età, fidanzato e Instagram proviene da Novella 2000.

Luca Rossi: dalla Fiorini Pesaro Rugby al World Rugby U20 Championship 2025 Il pesarese in campo con gli azzurrini impegnati nella competizione mondiale Prosegue tra Veneto e Lombardia il World Rugby U20 Championship, la rassegna iridata di catego Vai su Facebook

Fiorini Pesaro under 16 e 18: stagioni che servono a crescere; Fiorini Pesaro Rugby: tempo di bilanci per le formazioni giovanili; Fiorini Pesaro Rugby: con Tarvisium una partita cruciale.

Rugby, Fiorini: Progetto Under 23 a Pesaro - Il Resto del Carlino - La Fiorini Pesaro Rugby lancia il progetto "Under 23" per aiutare i giovani rugbisti nati negli anni 2003 e 2004 a completare il loro percorso formativo. Segnala ilrestodelcarlino.it

Rugby. Under 16 Pesaro vince. Vola nel campionato Élite - Il Resto del ... - Festa grande al Teknowool Rugby Park per la formazione Under 16 della Fiorini Pesaro Rugby che vincendo 22- Si legge su ilrestodelcarlino.it