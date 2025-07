Fiorentina Pioli rivuole Kessié | affare allo studio con l’Al-Ahli L’alternativa è Sohm del Parma

2025-07-17 21:46:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Federico Targetti 17 lug 2025, 23:46 Ultimi aggiornamenti: 17 lug 2025, 23:46 Il centrocampista ivoriano, scudettato col Milan dell’allenatore parmense nel 2022, strizza l’occhio al ritorno in Italia Franck Kessié di nuovo in Italia? Ci sta lavorando la Fiorentina, su richiesta esplicita del nuovo allenatore Stefano Pioli, che lo ha allenato al Milan con uno Scudetto vinto assieme tre anni fa. Il centrocampista, che da un paio di stagioni milita all’Al-Ahli, uno dei quattro colossi arabi sotto l’egida del Public Investment Fund, è il tipo di calciatore che i viola stanno cercando per irrobustire la mediana, che dovrebbe vedere la permanenza di Mandragora (pronto al rinnovo fino al 2029) oltre all’arrivo di Fazzini dall’Empoli già ufficiale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com