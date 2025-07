Finto maresciallo tenta la truffa

Un finto carabiniere ha provato a truffare una donna di Cesena, 50enne, ma, grazie all’intervento di un parente prima e dei carabinieri, quelli veri, dopo, il colpo del malvivente è fallito. L’altra mattina la donna è stata contattata da un sedicente maresciallo dei carabinieri di Cesena che, attraverso la tecnica dello spoofing, con la quale il truffatore, mascherando abilmente la propria identitĂ online e offline, fa sembrare una comunicazione come proveniente da una fonte attendibile, quale per esempio un istituto di credito o una caserma dei Carabinieri, l’ha convinta dell’esistenza di movimenti fraudolenti sul proprio conto corrente, invitandola a recarsi quanto prima presso il proprio istituto di credito per salvare il suo capitale e i suoi risparmi, trasferendoli su un indirizzo messo a disposizione dal sedicente truffatore maresciallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finto maresciallo tenta la truffa

