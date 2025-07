Fine settimana tra sole e rovesci | ecco il meteo per il Friuli

L’estate rialza la testa sul Friuli-Venezia Giulia, ma con qualche riserva. Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da un clima in prevalenza stabile e gradevole, con temperature che si manterranno attorno alla media stagionale. Tuttavia, una lieve infiltrazione di aria fresca in quota. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Fine settimana tra sole e rovesci: ecco il meteo per il Friuli

