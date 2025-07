fincantieri santagata nuovo capo della divisione navi militari

Come anticipato da Lettera43, Eugenio Santagata approda ufficialmente in Fincantieri come capo della divisione navi militari. Lascia Tim, dove era chief Public Affairs, Security & International Business Officer, cioè uno dei più stretti collaboratori dell’attuale ad Pietro Labriola, che ora perde un importante punto di riferimento in azienda. In Fincantieri va a sostituire Dario Deste, che è andato in pensione. Santagata vanta appoggi nel governo e soprattutto un rapporto molto stretto con il direttore dell’Aise, il generale Giovanni Caravelli, oltre a un legame speciale con Alessandro Ruben, ex deputato del Popolo della libertà e vicino agli ambienti dell’amministrazione americana, nonché marito di Mara Carfagna. 🔗 Leggi su Lettera43.it

