Fiamme nelle case di via Bramante Cinquanta residenti evacuati

L’immagine di un pompiere con in braccio un cagnolino è quella che desta maggior tenerezza. Ma se la sono vista brutta giovedì pomeriggio gli abitanti di un caseggiato di via Bramante da Urbino, al quartiere San Donato, che si sono ritrovati la casa avvolta dalle fiamme per un incendio sulle cui cause sono ancora in corso le indagini. Erano ale 15 quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che aveva interessato la facciata di un edificio in fase di ristrutturazione e di un’unitĂ residenziale. Le fiamme, partite dal terzo piano, hanno coinvolto la facciata del condominio, generando un’alta colonna di fumo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiamme nelle case di via Bramante. Cinquanta residenti evacuati

In questa notizia si parla di: fiamme - bramante - case - cinquanta

Nella tarda mattinata di ieri, un vasto incendio ha colpito le strade, i terreni e il boschetto in Contrada Specchia di Vaje, fino al canale Margari. In poche ore, anche a causa del forte vento, le fiamme hanno divorato la vegetazione e lambito le abitazioni, in alcun Vai su Facebook

Fiamme nelle case di via Bramante. Cinquanta residenti evacuati; Monza, paura in via Bramante: fiamme tra le case popolari in ristrutturazione; Monza, s’incendia la facciata di un palazzo in via Bramante: 50 persone evacuate.

Monza, paura in via Bramante: fiamme tra le case popolari in ristrutturazione - 30 circa, un incendio ha trasformato via Bramante da Urbino in uno scenario da film apocalittico: fuoco vivo, fumo nero visibile a ... Secondo mbnews.it

Monza, s’incendia la facciata di un palazzo in via Bramante: 50 persone evacuate - In sette sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del 118 per il fumo intossicato e le alte temperature ... Secondo ilgiorno.it