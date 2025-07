Festival Segreti d’Autore 2025 | Un’edizione da non perdere!

Dal 27 luglio al 10 agosto 2025, il suggestivo Palazzo Coppola di Valle di Sessa Cilento si trasformerĂ in un palcoscenico di emozioni, creativitĂ e cultura grazie al Festival Segreti d'Autore. Questo festival, che ha giĂ conquistato i cuori di molti nelle sue edizioni precedenti, torna quest’anno con un programma ricco di eventi imperdibili e ospiti straordinari. La manifestazione prenderĂ il via il 27 luglio con una serata dedicata all’eccezionale Neri Marcorè, uno degli attori piĂą amati e versatili del panorama italiano. Per l'occasione, Marcorè riceverĂ il prestigioso Premio Segreti d'Autore 2025, un'opera d'arte firmata dal maestro Mimmo Paladino, noto per le sue creazioni che fondono. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Festival Segreti d’Autore 2025: Un’edizione da non perdere!

