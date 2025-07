Festival Agrofutura Il mondo rurale si racconta

di Guglielmo Vezzosi L’agricoltura di oggi e di domani: quali prospettive? Si accendono i riflettori sulle sfide che attendono questo settore strategico nell’ambito del Festival Agrofutura, nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino in stretta sinergia e collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. L’obiettivo? Far incontrare le varie realtĂ del settore, le istituzioni europee, nazionali e regionali, ascoltare le richieste e le idee delle imprese e le risposte del mondo bancario. Così, dopo le tappe di Bologna (maggio), Firenze e Cesena (giugno), il Festival Agrofutura torna in Toscana, il 21 luglio, ad Alberese (Grosseto), una delle sedi operative di Ente Terre della Regione Toscana, dal quale dipendono anche le tenute di Cesa (Arezzo), Suvignano (Siena) e il Parco Stalloni (Pisa). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festival Agrofutura. Il mondo rurale si racconta

Agrofutura: cos'è il festival tra agricoltura e sostenibilità - Politiche nazionali e regionali a sostegno dell' agricoltura, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunità della filiera agroalimentare italiana da una parte e il racconto di nuove generazioni che, in tempi non sospetti, hanno voluto scommettere sul lavoro della terra, dall'altra.

Al via Agrofutura, festival dal campo alla tavola - Apre i battenti oggi Agrofutura, il festival della filiera agroalimentare che porterĂ per due giorni, nel cuore di Bologna, un ricco programma di eventi, laboratori, incontri, degustazioni e momenti culturali aperti al pubblico.

Agrofutura: il festival dell'agricoltura del futuro arriva a Bologna - Prende il via domani e sabato a Bologna il viaggio di Agrofutura, il festival dell'agricoltura del futuro che è il progetto editoriale e territoriale di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, realizzato con il sostegno delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana e con il patrocinio del Comune di Bologna.

Toscana, i migliori frutti in vetrina. Agrofutura premia l'eccellenza - Nato nel 2012 dalla trasformazione dell'Azienda regionale agricola di Alberese, l'Ente Terre Regionali è il fulcro delle attività più innovative della Toscana in ambito agricolo.