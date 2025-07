Festa del Redentore nel segno di Casanova

Si celebra sabato 19 luglio la “notte famosissima” della Festa del Redentore, l'evento piĂą atteso e amato dai veneziani, promosso dal Comune di Venezia con il coordinamento operativo di Vela spa. Quest'anno sarĂ un omaggio a Giacomo Casanova, nel trecentesimo anniversario della sua nascita: nel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La Festa del Redentore - Se desiderate visitare Venezia, il terzo weekend di luglio rappresenta un’occasione ideale. Dal 19 al 20 luglio si tiene la Festa del Redentore, una delle.

La Festa del Redentore dedicata a Casanova. Da domani aprono nuove prenotazioni - Si celebra sabato 19 luglio la “notte famosissima” della Festa del Redentore, l'evento più atteso e amato dai veneziani, promosso dal Comune di Venezia con il coordinamento operativo di Vela spa.

Festa del Redentore 2025 a Venezia, tutto quello che c’è da sapere - Venezia, 9 luglio 2025 – In laguna sale l’attesa per l’evento più colorato e storico. Nella serata di sabato 19 luglio, Venezia si veste di luce e desiderio per celebrare la notte della Festa del Redentore, l’evento più amato dai veneziani e da chi sa lasciarsi incantare dai suoi riflessi.

