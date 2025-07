Festa del Redentore cultura e musica | il ricchissimo programma del weekend

Festa del Redentore, cultura e musica: sarĂ un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 19 e 20 luglio 2025, anticipato da venerdì 18. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del.

La Festa del Redentore - Se desiderate visitare Venezia, il terzo weekend di luglio rappresenta un’occasione ideale. Dal 19 al 20 luglio si tiene la Festa del Redentore, una delle.

La Festa del Redentore dedicata a Casanova. Da domani aprono nuove prenotazioni - Si celebra sabato 19 luglio la “notte famosissima” della Festa del Redentore, l'evento più atteso e amato dai veneziani, promosso dal Comune di Venezia con il coordinamento operativo di Vela spa.

Festa del Redentore 2025 a Venezia, tutto quello che c’è da sapere - Venezia, 9 luglio 2025 – In laguna sale l’attesa per l’evento più colorato e storico. Nella serata di sabato 19 luglio, Venezia si veste di luce e desiderio per celebrare la notte della Festa del Redentore, l’evento più amato dai veneziani e da chi sa lasciarsi incantare dai suoi riflessi.

Festa del Redentore, cultura e musica: il ricchissimo programma del weekend; Venezia, estate 2025: la musica protagonista tra emozioni, piazze e grandi eventi; Venezia si prepara per la “Festa famosissima”: il Redentore.

Sabato 19 luglio si rinnova nel capoluogo lagunare la Festa del Redentore, appuntamento imperdibile per veneziani e turisti

Weekend in Veneto, che fare: il Redentore trasforma Venezia nella città dell'amore. Rock e storia con gli Who a Piazzola - Tante le sagre e le feste tipiche del territorio nel fine settimana.