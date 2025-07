Fermata bus a lunga percorrenza Europa Verde | Ottima la nuova posizione

Europa Verde Padova si ritiene soddisfatta della decisione dell’Assessore Andrea Ragona di mantenere la fermata del bus a lunga percorrenza nel centro, non spostandola a Pontevigodarzere dove c’è già troppo traffico, con Flixbus e Itabus che movimentano circa 450 passaggi di pulmann a settimana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Bus a lunga percorrenza, restyling per la fermata - Gli autobus a lunga percorrenza, come ad esempio Flixbus e Itabus, per anni hanno avuto la loro fermata in Piazzale Boschetti.

