E’ stata chiesta una pesante condanna per il marocchino che il 18 aprile 2024, in via Carradori, ferì alla testa un connazionale con un machete. Si è tenuta ieri la seconda udienza del processo, in rito abbreviato, che vede sul banco degli imputati due fratelli marocchini, difesi dall’avvocato Costanza Malerba, accusati del tentato omicidio del connazionale (parte civile assistito da Antonio Bertei) che dopo il ferimento rimase per diversi giorni ricoverato a Careggi fra la vita e la morte. Il pm, nella requisitoria, ha chiesto una condanna a cinque anni e otto mesi (sarebbero stati otto anni senza la riduzione per il rito) per l’uomo che è ritenuto l’aggressore materiale e che si trova tutt’ora in carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ferito alla testa con un machete. Aggressore, chiesta pesante pena. Ma i testimoni ritrattano le accuse