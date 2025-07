Felix Baumgartner è stato il nostro uomo sulla Luna ci dimostrò che le stelle potevano essere toccate

Il 14 ottobre 2012, il mondo si fermò a guardare un uomo lanciarsi dalla stratosfera, a 39 chilometri d'altezza. Felix Baumgartner fu uno show impressionante. Un record assoluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: felix - baumgartner - uomo - stato

Malore fatale, precipita col parapendio in una piscina piena di bambini a Porto Sant'Elpidio, muore il recordman Felix Baumgartner. Ferita animatrice. L'ultimo video su Instagram - PORTO SANT?ELPIDIO Tante volte ha sfidato la sorte come quel 15 marzo 2012, quando si lanciò nel vuoto da quasi 22emila metri di altezza, trascorrendo circa tre minuti e 43 secondi in.

Fermo, colpito da malore precipita con il parapendio: morto il famoso base jumper Felix Baumgartner - L'uomo è finito nella piscina di una struttura ricettiva lungo la costa, urtando una ragazza che è rimasta ferita in seguito all'impatto

Felix Baumgartner morto per malore mentre precipita col parapendio: chi era il paracadutista di fama mondiale - Un parapendista, forse colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una piscina di una struttura ricettiva di Porto Sant'Elpidio (Fermo):.

Felix Baumgartner è stato l’uomo che ha sfidato la velocità del suono e in tanti ricordano ancora oggi l’impresa che fece nel 2012 saltando dalla stratosfera, tanto che tale impresa fu commentata (per chi si ricorda) da Guido Meda negli ultimi suoi anni in Media Vai su Facebook

Sembra un film ma è la realtà . Nessuno sceneggiatore avrebbe potuto immaginare una fine così per l'uomo che ha scritto la storia del volo... #FelixBaumgartner Vai su X

Felix Baumgartner: addio all’uomo saltato dalla stratosfera; Morto Felix Baumgartner, il base jumper dei record: colto da malore durante un lancio con il parapendio a Fermo; Felix Baumgartner è stato il nostro uomo sulla Luna, ci dimostrò che le stelle potevano essere toccate.

Felix Baumgartner è stato il nostro uomo sulla Luna, ci dimostrò che le stelle potevano essere toccate - Il 14 ottobre 2012, il mondo si fermò a guardare un uomo lanciarsi dalla stratosfera, a 39 chilometri d'altezza ... fanpage.it scrive

Felix Baumgartner, chi era il paracadutista austriaco morto a Porto Sant'Elpidio: aveva 56 anni - Felix Baumgartner, è morto a 56 anni a Porto Sant'Elpidio, nella costa in provincia di Fermo. Da ilmattino.it