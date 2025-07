Felix Baumgartner chi era il re delle sfide estreme morto a Porto Sant’Elpido

Record, imprese, sfide oltre i limiti. Felix Baumgartner, paracadutista e base-jumper di fama internazionale, è morto a 56 anni in un incidente a Porto Sant'Elpidio (Fermo), nelle Marche. mentre era in volo con un parapendio a motore. Ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, precipitando sul bordo di una piscina di una struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Felix Baumgartner, chi era il re delle sfide estreme morto a Porto Sant’Elpido

In questa notizia si parla di: sfide - morto - porto - sant

Precipita in parapendio: morto Felix Baumgartner, il re delle sfide estreme - Aveva sfidato continuamente i propri limiti spingendo i confini fisici del volo umano, fino ad essere il primo a rompere il muro del suono a corpo libero, fino al salto dalla stratosfera.

È morto Felix Baumgartner, il re delle sfide estreme è precipitato con il parapendio. Forse colto da un malore, è caduto in una piscina a Porto Sant'Elpidio. Ferita una ragazza #ANSA Vai su Facebook

È morto Felix Baumgartner, il re delle sfide estreme è precipitato con il parapendio. Forse colto da un malore, è caduto in una piscina a Porto Sant'Elpidio. Ferita una ragazza #ANSA Vai su X

Felix Baumgartner, chi era il re delle sfide estreme morto in Italia; Felix Baumgartner muore in uno schianto col parapendio: il re delle sfide estreme precipita in una piscina; È morto Felix Baumgartner, si è schiantato con il parapendio.

Felix Baumgartner, chi era il paracadutista austriaco morto a Porto Sant'Elpidio: aveva 56 anni - Felix Baumgartner, è morto a 56 anni a Porto Sant'Elpidio, nella costa in provincia di Fermo. Si legge su ilmattino.it

Precipita in parapendio, morto il re delle sfide estreme - Felix Baumgartner, 56 anni, austriaco, è morto oggi nelle Marche in un incidente a Porto Sant’Elpidio (Fermo) mentre era in volo con un parapendio a motore ... Secondo ilsole24ore.com