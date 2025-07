Fedriga indagine Milano non sia arma politica

"Utilizzerei massima tutela e massimo rispetto per i magistrati che stanno indagando senza utilizzare come arma politica un'indagine. Se ci sono avversari, li si combatte nella parte politica e nel contestare l'amministrazione, non utilizzando l'indagine". E' il commento del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, all' inchiesta milanese. E' "molto particolare che un sindaco apprenda indagini dalla stampa" e "bisogna avere profondo rispetto per l'indagine e per chi è indagato. Non stiamo parlando nemmeno di un rinvio a giudizio quindi dobbiamo salvaguardare il principio istituzionale della presunzione di innocenza fino al terzo grado". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fedriga, indagine Milano non sia arma politica

