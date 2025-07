Federcasse, 'preservare la biodiversità del sistema bancario Ue'.

"La maggiore integrazione del mercato dei capitali e il rafforzamento dell' Unione bancaria sono obiettivi condivisibili. Ma non va tralasciata la morfologia del settore bancario europeo, in cui convivono modelli organizzativi e dimensionali diversi, funzionale ad un modello produttivo che ha garantito livelli crescenti di benessere diffuso". Lo dice Augusto dell'Erba, presidente di Federcasse, all'assemblea annuale in corso al Teatro alla Scala di Milano. "Anche nei tre studi commissionati dal Parlamento europeo in vista del Rapporto sulla situazione complessiva del sistema bancario e la sua capacit√† competitiva preannunciato per il 2026, elemento condiviso √® la necessit√† di preservare e rafforzare la biodiversit√† dell'industria bancaria europea e dei modelli di business (compreso quello mutualistico e comunitario) e di propriet√†governance che hanno dato prova di efficacia nel tempo, capaci di contribuire allo sviluppo di una economia competitiva, sostenibile e inclusiva", sottolinea dell'Erba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

