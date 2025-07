Che il calciomercato possa regalare sorprese non è di certo una novità. Non sempre possiamo parlare di rivelazioni positive, ma spesso il mercato sa come spiazzarci. Questo è il caso della Roma. Da più di due settimane si parla del possibile arrivo di Richard Rios, centrocampista brasiliano valutato dal Palmeiras 30 milioni di euro. Una cifra che, almeno per il momento, la società giallorossa non vorrebbe dare come parte fissa, al punto da spingersi fino a 27 milioni di euro più 3 di bonus. Inoltre, si è parlato a lungo dello slot per le visite mediche prenotato al Campus Biomedico che, però, potrebbe non essere destinato al classe 2000. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Febbre da Rios: le inutili polemiche per un possibile colpo sfumato