fc osimo ambizioni di primato ecco gioielli borgese e malatesta

Ambizioni di primato, e non può essere altrimenti, per la squadra Fc Osimo (Prima Categoria) che sogna la Promozione. Negli ultimi giorni la societĂ ha chiuso con altri due giocatori che andranno a rinforzare il roster allenato quest’anno da mister Luca Manisera, ex Vigor Castelfidardo e Montefano. A centrocampo ecco Luca Gioielli (classe 2001), con esperienze anche in categorie superiori e che Manisera conosce bene avendolo avuto con sĂ© alla Vigor Castelfidardo. In attacco ci sarĂ Diego Malatesta (classe 2003), anche lui reduce da esperienze in Promozione, Seconda e Prima Categoria. In precedenza altri quattro volti nuovi per l’ambiziosa formazione osimana con esperienze in categorie superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

