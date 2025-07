Fastweb e Telespazio vincono la gara per la banda ultra larga satellitare

Alla fine sono stati Fastweb e Telespazio, uniti in un Raggruppamento temporaneo di imprese, ad aggiudicarsi la gara che alcuni ipotizzavano potesse rappresentare una porta di ingresso in Lombardia e in Italia per Starlink la societĂ di Elon Musk (nella foto). Aria Spa, la centrale d’acquisto regionale, ha infatti aggiudicato a Fastweb e Telespazio la gara per la sperimentazione della banda ultra larga satellitare, nell’ambito della nuova Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026. "La procedura di gara, bandita a gennaio 2025 e dal valore a base d’asta di 5 milioni di euro – si legge nella nota diramata ieri dalla Regione – ha visto la partecipazione di cinque operatori economici per il lotto uno (quello relativo alle province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza ndr) e di quattro quattro operatori per il lotto due (quello relativo alle province di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fastweb e Telespazio vincono la gara per la banda ultra larga satellitare

Banda larga satellitare, Fastweb e Telespazio si aggiudicano la gara in Lombardia - Le due società portano a casa entrambi i lotti. Battuta la cordata "competitor" guidata da FiberCop. Non è escluso l'uso della costellazione Starlink per effetto dell'accordo siglato da Telespazio con SpaceX per i servizi satcom

