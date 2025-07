Famiglia travolta dalle onde | Lorenzo Simone e Nico salvano mamma e figlia ma finisce in tragedia

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata purtroppo in una tragedia, anche se il bilancio poteva essere peggiore se non ci fosse stato il provvidenziale intervento di tre giovani. Si tratta dei 20enni Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca che si sono immediatamente tuffati in acqua per cercare di mettere in salvo una mamma con la figlia. Oltre alla mamma e alla figlia, ad essere stati travolti dalla potenza delle onde del mare anche gli zii anziani della donna. I ragazzi non lavoravano come bagnini, ma come addetti agli ombrelloni e ai lettini, oltre che alla pulizia della spiaggia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

