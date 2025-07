Fame nervosa? Puoi combatterla seguendo questi 7 consigli

Quando sei sotto stress consumi chili di gelato? Quando hai il ciclo apri il frigo e afferri la cosa più dolce e calorica che trovi? Ecco 7 utili consigli per combattere la fame nervosa. La fame nervosa è un classico quando si è sotto stress.

Stress, risvegli notturni e fame nervosa? Il colpevole potrebbe essere il cortisolo - I livelli alti potrebbero incidere. Ti svegli tra le 2 e le 4 del mattino? Hai spesso gonfiore addominale, fame nervosa o attacchi d’ansia improvvisi? Ti alzi dal letto già stanca, come se non avessi dormito? E magari combatti con la ritenzione idrica che non se ne va? Tutti questi sintomi hanno spesso un unico denominatore comune: livelli di cortisolo cronicamente alti, l’ormone dello stress che, se in eccesso e per troppo tempo, manda segnali ben precisi.

Fame nervosa: la vera nemica dei tuoi risultati. Non è il metabolismo lento. Non è la genetica. Spesso è solo la risposta sbagliata allo stress. Ma puoi cambiare le regole del gioco con questi 6 consigli pratici

