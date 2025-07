Falsi crediti per crescita imprese maxi sequestro da 97 milioni

Tempo di lettura: 2 minuti Crediti di natura fiscale, che le aziende possono contabilizzare nel proprio bilancio per ridurre le imposte, per oltre 97 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Il decreto di sequestro – che riguarda i crediti derivanti da investimenti nel Mezzogiorno e crediti Deferred Tax Asset (DTA) – è stato emesso dal gip su richiesta della Procura di Napoli Nord, dopo un controllo fiscale eseguito in una societĂ da parte dei finanzieri del gruppo di Frattamaggiore. Grazie agli approfondimenti investigativi si è scoperta l’insussistenza dei requisiti su cui si basano le agevolazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Falsi crediti per crescita imprese, maxi sequestro da 97 milioni

