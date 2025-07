La notizia era nell’aria da mesi, e in tanti, ultimamente, avevano visto diverse prese di posizione del sindaco Falchi con grande copertura mediatica (boicottaggio dei farmaci israeliani compreso) come l’avvio di una vera e propria campagna elettorale. Previsione azzeccata visto che il primo cittadino di Sesto ha ufficializzato la volontà di candidarsi come consigliere regionale nelle liste di Avs alle prossime elezioni. Se Falchi dovesse passare l’attuale giunta e il consiglio comunale rimarrebbero in carica fino alle elezioni amministrative che potrebbero tenersi nella primavera 2026. Non tutti però, nella coalizione di maggioranza, sembrano avere condiviso la decisione del primo cittadino: "Lunedì scorso – si legge in una nota del Pd sestese, la forza di maggior peso – il sindaco Falchi ci ha convocati per una riunione di maggioranza, durante la quale ci ha comunicato formalmente la sua scelta di candidarsi come consigliere alle prossime elezioni regionali in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Falchi ’corre’ in Regione. Il Pd non la prende bene