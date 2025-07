Fair Play mettiamoci in Gioco | convegno targato Rotary Club

Tutto pronto per il convegno "Fair Play . Mettiamoci in Gioco" che si terrà presso "L'A Gourmet L'Accademia" di Filippo Cogliandro il prossimo 21 luglio alle ore 19.30. Promosso dal Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 con il patrocinio di Città Metropolitana di Reggio Calabria e della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: fair - play - mettiamoci - gioco

Giornata Mondiale Fair Play: sport e inclusione protagonisti il 16 maggio - Tutto pronto a Roma per un interessante evento sportivo, tutto da vivere. In occasione dell’istituzione della Giornata Mondiale del Fair Play da parte dell’ONU il 16 maggio e dei 30 anni del Fair Play in Italia, si terrà l’evento ‘ Lo sport a tutto campo ‘.

Giornata Mondiale Fair Play: sport e inclusione protagonisti il 19 maggio - Tutto pronto a Roma per un interessante evento sportivo, tutto da vivere. In occasione dell’istituzione della Giornata Mondiale del Fair Play da parte dell’ONU il 19 maggio e dei 30 anni del Fair Play in Italia, si terrà l’evento ‘ Lo sport a tutto campo ‘.

Milano: rinviato il Premio Gentleman Fair Play 2025 (30^ edizione) - C’era grande attesa per questo giovedì ( 8 maggio, Scuola Militare Teulié Milano): purtroppo il Premio Gentleman Fair Play 2025 (edizione n.

La tragedia di Riccardo é stata tanto terribile quando assurda. È difficile da accettare che un ragazzo di 17 anni, in vacanza con la sua famiglia, abbia perso la vita mentre scavava una buca sulla spiaggia. Un gioco, un momento di libertà , come ne abbiamo vis Vai su Facebook

Fair Play mettiamoci in Gioco: convegno targato Rotary Club il 21 luglio 2025; Reggio, il convegno Fair Play all’accademia A Gourmet; La pericolosa riforma dell’azzardo. Dagli sponsor del calcio alle distanze dai luoghi sensibili.

Il 21 luglio, alle ore 19:30, il convegno "FAIR PLAY... Mettiamoci in gioco" promosso Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 - Mettiamoci in gioco" promosso Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ... Si legge su strettoweb.com

Fair play: l’educazione civica entra in palestra La nostra "prova ... - Questo rende lo sport non incentrato solo sulla vittoria ma su un piacere personale basato sull’onestà e sull’altruismo. Secondo lanazione.it