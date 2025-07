Fagiolone rotonda indigesta | Siamo prigionieri del traffico

"Schiavi del traffico, prigionieri della maleducazione". Da settimane i residenti della zona di Pontignale sono costretti a subire le code infinite sulla rotonda 17 marzo, per gli amici ‘il fagiolone’, che smista le auto in ingresso e uscita dalla viabilità ordinaria alla Fi-Pi-Li e all’A1. Per entrare in autostrada non ci sono code solamente durante le ore di punta, ma praticamente in tutte le fasce orarie. Code che finiscono poi per ricadere sulle strade di Scandicci. E’ il risultato della viabilità fiorentina al collasso per tutta una serie di opere di manutenzione e per quelle relative alla tramvia; camionisti e pendolari scelgono strade alternative e finiscono con l’intasare un altro nodo critico, ovvero l’unico svincolo tra SGC e Autostrada del Sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

