Facile proclamarsi ambientalista abbracciando gli alberi e dicendo di “amare la natura”. E poi, magari, sempre per “amore della natura”, prendere un paio di voli all’anno per visitare parchi nazionali dall’altra parte del mondo. In un vecchio contadino di montagna – che la parola “natura” neppure sapeva cosa fosse – c’era una propensione a proteggere l’ambiente e a curare il territorio che risulta difficile da capire persino dalla parte piĂą sensibile della nostra societĂ . PerchĂ© prendersi cura presuppone conoscenza, cognizione pratica, e meno visioni astratte, meno posizioni vagamente ideali, che spesso non collimano con la concretezza della natura stessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Facile dirsi ambientalisti e poi prendere un paio di voli intercontinentali l’anno

