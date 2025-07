Fabri Fibra Sottozero Summer festival e feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Fabri Fibra al Piazzale degli Alpini, la festa alla Madonna della Castagna, il concerto di Herbie Hancock & band al Lazzaretto, musica e divertimento con Utopia a ChorusLife, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte a Bergamo, la sagra degli gnocchi ripieni ad Albino e Rock sul Serio a Villa di Serio. Ancora, Fara Rock a Fara Gera d’Adda, Sottozero Summer festival a Bagnatica, la festa del pescatore e Pedrengo Music Festival a Pedrengo, Ambria Music Festival, la sagra del pesce a Ponte Giurino, Gamber in festa a Pognano e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 18 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fabri Fibra, Sottozero Summer festival e feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

