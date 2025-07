Fabio Fulco diventa papà per la seconda volta a 54 anni | la giovane moglie è incinta di nuovo!

Fiocco in arrivo per Fabio Fulco e la moglie Veronica Papa. L’attore, 54 anni, ha annunciato che presto diventerà papà per la seconda volta, condividendo la gioia con i suoi follower attraverso un post sui social. La coppia, che nel 2021 ha accolto la primogenita Agnes, è pronta ad allargare la famiglia con un nuovo bebè. Nello scatto pubblicato, Fulco bacia il pancione di Veronica mentre la piccola Agnes assiste teneramente alla scena. A corredo della foto, un messaggio pieno d’amore: « La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Fabio Fulco diventa papà per la seconda volta a 54 anni: la giovane moglie è incinta di nuovo!

In questa notizia si parla di: fabio - fulco - papà - seconda

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Boffalora Sopra Ticino (Milano), 13 maggio 2025 – Schianto mortale fra due auto ieri sera sul rettilineo che collega Boffalora Sopra Ticino a Magenta, nelle vicinanze dell’azienda Vetropack.

Scontro frontale tra due auto nel Milanese, muore il vigile del fuoco Fabio di Fulco: “Era un gigante buono” - Lunedì sera due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 225 vicino a Magenta, a ovest di Milano.

L’ultimo saluto al vigile del fuoco. Lo straziante suono delle sirene ha dato l’addio a Fabio Di Fulco - Una folla commossa ha riempito la basilica di San Martino a Magenta per rendere l’ultimo saluto a Fabio Di Fulco, 54 anni, il vigile del fuoco volontario del distaccamento di via Zara che ha perso la vita in un incidente stradale a Boffalora Sopra Ticino.

Un dettaglio tenero e ironico anticipa l’arrivo della piccola Clara Isabel. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in attesa della loro prima figlia e tra i preparativi spunta una tutina speciale: stampate sopra, le “istruzioni per l’uso” dedicate a papà. Un messaggi Vai su Facebook

Fabio Fulco e Veronica Papa diventeranno genitori per la seconda volta; Fabio Fulco di nuovo papà, Veronica Papa incinta del secondo figlio; Fabio Fulco presto papà bis, la moglie Veronica Papa è incinta: La vita ci ha sorriso ancora.