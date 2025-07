Fabio Fulco di nuovo papà Veronica Papa incinta del secondo figlio

Fabio Fulco si prepara a diventare padre per la seconda volta. A dare l’annuncio è stato l’attore, volto noto del cinema e della televisione italiana, che – con una serie di scatti inequivocabili – è tornato su Instagram per condividere con il suo pubblico la lieta notizia: sua moglie Veronica Papa è in dolce attesa. Nelle foto, scattate durante un recente viaggio a Miami, si vede la primogenita Agnes baciare teneramente il pancione della mamma. Fabio Fulco papà bis, l’annuncio su Instagram. “La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola”, ha scritto Fabio Fulco nella didascalia, confermando così che la loro famiglia è pronta ad accogliere un nuovo arrivo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fabio Fulco di nuovo papà, Veronica Papa incinta del secondo figlio

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Boffalora Sopra Ticino (Milano), 13 maggio 2025 – Schianto mortale fra due auto ieri sera sul rettilineo che collega Boffalora Sopra Ticino a Magenta, nelle vicinanze dell’azienda Vetropack.

Scontro frontale tra due auto nel Milanese, muore il vigile del fuoco Fabio di Fulco: “Era un gigante buono” - Lunedì sera due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 225 vicino a Magenta, a ovest di Milano.

L’ultimo saluto al vigile del fuoco. Lo straziante suono delle sirene ha dato l’addio a Fabio Di Fulco - Una folla commossa ha riempito la basilica di San Martino a Magenta per rendere l’ultimo saluto a Fabio Di Fulco, 54 anni, il vigile del fuoco volontario del distaccamento di via Zara che ha perso la vita in un incidente stradale a Boffalora Sopra Ticino.

Un dettaglio tenero e ironico anticipa l'arrivo della piccola Clara Isabel. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in attesa della loro prima figlia e tra i preparativi spunta una tutina speciale: stampate sopra, le "istruzioni per l'uso" dedicate a papà. Un messaggi

