Fa sesso con una ragazzina e poi cerca di sfregiarla con l' acido per vendetta | arrestato un diciassettenne

Non solo avrebbe appiccato diversi degli incendi che devastarono Palermo e la provincia nell'estate del 2023 e dell'anno scorso, ma avrebbe anche fatto sesso con una ragazza di neanche 14 anni, che avrebbe poi pianificato di sfregiare con l'acido, quando avrebbe scoperto che frequentava un altro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: sesso - acido - ragazzina - cerca

Fa sesso con una ragazzina e poi cerca di sfregiarla con l'acido per vendetta: arrestato un diciassettenne; Sesso con una minore, incendi dolosi e armi in casa: in carcere un 17enne; La coppia dell’acido e quelle notti folli di sesso a tre con un’amica.