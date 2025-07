F1 Ferrari promuove la nuova sospensione posteriore verso il GP del Belgio Test positivo al Mugello

Nella giornata di ieri la Ferrari ha effettuato al Mugello il secondo filming day della stagione, con l’obiettivo di provare in pista la nuova sospensione posteriore della SF-25. La Scuderia di Maranello ha sfruttato i 200 chilometri concessi dalla FIA (da regolamento) per consentire a entrambi i piloti di testare il retrotreno aggiornato sul circuito toscano. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno completato 19 giri a testa, rispettivamente al mattino e nel pomeriggio. Presente in loco ovviamente anche il direttore tecnico della Rossa Loic Serra, per valutare l’impatto iniziale di un upgrade che potrebbe svoltare la stagione del Cavallino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Ferrari promuove la nuova sospensione posteriore verso il GP del Belgio. Test positivo al Mugello

Una stagione deludente per la Ferrari. Sette appuntamenti sono andati in archivio e la Rossa ha ottenuto solo un podio a Jeddah (Arabia Saudita) nelle gare domenicali grazie al terzo posto di Charles Leclerc, mentre ha conquistato una vittoria e una terza posizione nelle Sprint Race con Lewis Hamilton.

Da settimane si fa un gran parlare dell'introduzione di una nuova sospensione posteriore sulla Ferrari SF-25.

Ci risiamo. Tante speranze e sogni ma nelle mani rimane poco o niente. La Ferrari, che aveva iniziato il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna con intenti chiari e precisi, ovvero puntare al bersaglio grosso, ha lasciato il tracciato di Silverstone con un pugno di mosche in mano.

