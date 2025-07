Ex Ilva produzione salva ma con 470 prescrizioni | via libera all?Aia e a Taranto monta la protesta

L?ex Ilva ha la nuova Autorizzazione integrata ambientale, in sigla Aia, e a Taranto monta la protesta. L?azienda può produrre per i prossimi 12 anni sino a 6 milioni di tonnellate. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, produzione salva ma con 470 prescrizioni: via libera all?Aia e a Taranto monta la protesta

Allarme di Urso: “Altoforno ex Ilva compromesso". Rischio cassa integrazione e stop produzione a Taranto - Gravi danni strutturali all’altoforno 1 dell’ex Ilva di Taranto dopo l’incidente del 7 maggio. Il ministo delle Imprese: “Impianto compromesso, rischio cassa integrazione e forte calo della produzione”.

Anomalie istituzionali: Urso critica la gestione del sequestro all'ex Ilva di Taranto - "Siamo di fronte a una gravissima anomalia istituzionale. I documenti resi noti oggi dimostrano che la Procura ha fornito informazioni non corrispondenti al vero.

Ex Ilva di Taranto: produzione ridimensionata, Urso annuncia interventi di cassa integrazione - "Avevamo detto che era necessario fare le attività di messa in sicurezza dell'impianto " dell'ex Ilva di Taranto.

(? Alice D'Este) «C’è chi ha detto che lo studente ha avuto molto coraggio. A me pare che le cose non stiano proprio così. Per mettere in atto la sua protesta ha dovuto comunque aspettare la fine degli scritti, per essere sicuro di essere stato promosso». È un Vai su Facebook

Il pacco per Taranto; Ex Ilva, la protesta dell'indotto paralizza il centro: occupato il ponte girevole; Taranto, scuole chiuse per inquinamento. I genitori protestano: Abbiamo paura per i nostri figli.

Ilva, via libera all’Aia “provvisoria”: parere contrario di Regione Puglia e Comune di Taranto - L’ Ilva ha una nuova Autorizzazione integrata ambientale ma durerà poco, perché è provvisoria. ilfattoquotidiano.it scrive

L’ex Ilva è salva, ma l’autorizzazione ambientale divide: il governo dà il via libera, Taranto protesta - Lo stabilimento siderurgico di Taranto , un tempo cuore dell’Ilva e oggi al centro di infinite battaglie tra industria , ambiente e salute, ha ottenuto una nuova Autorizzazione integrata ambientale (A ... Scrive informazione.it