Ex Ilva l’impianto di Taranto è salvo Ma l’Aia impone 470 prescrizioni

Quattrocentosettanta prescrizioni perchĂŠ l’ex Ilva possa continuare a produrre acciaio a Taranto. La conferenza dei servizi ha rilasciato la nuova Autorizzazione integrata ambientale e sanitaria Aia. È un documento transitorio, approvato con il parere contrario degli enti territoriali, in attesa dell’accordo sul piano di decarbonizzazione su cui continua la trattativa con il governo. Quest’Aia potrebbe essere rivista, giĂ a partire da agosto. L’annuncio del via libera è arrivato dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso (nella foto): "Lo stabilimento è salvo. La siderurgia italiana è salva. L’industria italiana può ancora avere l’acciaio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - Ex Ilva, l’impianto di Taranto è salvo. Ma l’Aia impone 470 prescrizioni

Allarme di Urso: “Altoforno ex Ilva compromesso". Rischio cassa integrazione e stop produzione a Taranto - Gravi danni strutturali all’altoforno 1 dell’ex Ilva di Taranto dopo l’incidente del 7 maggio. Il ministo delle Imprese: “Impianto compromesso, rischio cassa integrazione e forte calo della produzione”.

Anomalie istituzionali: Urso critica la gestione del sequestro all'ex Ilva di Taranto - "Siamo di fronte a una gravissima anomalia istituzionale. I documenti resi noti oggi dimostrano che la Procura ha fornito informazioni non corrispondenti al vero.

Ex Ilva di Taranto: produzione ridimensionata, Urso annuncia interventi di cassa integrazione - "Avevamo detto che era necessario fare le attivitĂ di messa in sicurezza dell'impianto " dell'ex Ilva di Taranto.

Via libera all'autorizzazione ambientale per l'ex Ilva di Taranto: impianto salvo, ma restano 470 prescrizioni. Il Mediatore europeo apre un'indagine sulla Commissione Ue per i ritardi nella procedura d'infrazione

Rivolgiamo un nuovo appello al Sindaco di Taranto Piero Bitetti, a quello di Statte Fabio Spada e al Presidente della Provincia Gianfranco Palmisano per non recarsi martedì a Roma all'incontro convocato dal Ministro Urso sull'Accordo di Programma interistit

