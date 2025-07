Ex Ilva di Taranto impianto salvo dopo il via libera all’Aia provvisoria

L'ex Ilva di Taranto può continuare a lavorare. "Mi è appena arrivato il messaggio che l'Aia", l'Autorizzazione integrata ambientale per l'ex Ilva di Taranto, "è stata rilasciata pochi minuti fa". La notizia è arrivata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il suo intervento al congresso della Cisl di ieri. "Taranto continuerà, lo stabilimento è salvo. La siderurgia italiana è salva, l'industria italiana può ancora avere l'acciaio". L'Aia rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la continuità produttiva dell'impianto per il quale la nuova autorizzazione prescrive un limite di sei milioni di tonnellate annue di produzione per 12 anni e pone 470 prescrizioni.

