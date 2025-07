Europa Verde insoddisfatta dell' accordo sui moscioli | Telenovela dalla non soluzione

ANCONA – Europa Verde di Ancona è completamente insoddisfatta dell’accordo trovato sulla pesca dei moscioli tra tutte le parti in causa nella riunione di mercoledì 16 luglio, tanto da definirla una “non soluzione”. Ricordiamo che la pesca è stata in ultima istanza consentita ai soli pescatori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L’ombra della Cina sull’energia verde tedesca è un monito all’Europa - C’è la longa manus della People’s Liberation Army dietro al parco eolico in costruzione nel Mare del Nord? Un’azienda cinese guidata da un veterano dell’esercito popolare cinese, fedele al Partito Comunista, è stata scelta come fornitore delle turbine per il progetto Waterkant in fase di sviluppo nel Mare del Nord destinato a servire la Germania, secondo quanto rivela un’inchiesta di Newsweek, che mette in luce i potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla crescente dipendenza europea dalla tecnologia cinese nel settore delle energie rinnovabili.

Europa Verde insoddisfatta dell'accordo sui moscioli: «Telenovela dalla non soluzione».

