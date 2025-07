EUROLEGA Avvio di fuoco per l’Olimpia | subito a Belgrado con la Stella Rossa

Avvio tremendo per l’Olimpia Milano nella prossima EuroLega, il cui calendario è stato svelato nella giornata di ieri. La squadra di coach Messina debutterĂ infatti a Belgrado contro la Stella Rossa (mentre l’altra italiana del torneo, la Virtus Bologna, ospiterĂ al Paladozza il Real Madrid). Dieci doppi turni previsti e “spalmati“ su 38 giornate. I meneghini cominceranno con la doppia trasferta nella capitale serba: dopo la partenza in salita il 30 settembre sul parquet della Stella Rossa, i milanesi bisseranno sempre a Belgrado due giorni dopo (il 2 ottobre) contro il Partizan. A conferma di una partenza molto complicata il fatto che l’Olimpia giocherĂ ben quattro volte in trasferta nelle prime cinque sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - EUROLEGA. Avvio di fuoco per l’Olimpia: subito a Belgrado con la Stella Rossa

Meglio il Papa stelle e strisce che stella rossa - C'era da scommetterci. Il primo Conclave social che fra veline e veleni, bugie e preghiere fa impallidire Dan Brown capita perfino di sentire la sinistra italiana, che del caos della Chiesa americana non conosce un'acca, prendersela col solito Donald Trump per il fotomontaggio in veste pontificia sui social.

Milano, vandalizzato di nuovo il murale di Palombo dedicato alla Shoah: la scritta “Free Pal” e vernice rossa sulla stella di Davide - Milano, 19 maggio 2025 – Al Memoriale della Shoah di Milano, una vistosa scritta “Free Pal” e della vernice rosso sangue sulla stella di David hanno deturpato il celebre murale pop “Binario 21, I Simpson ebrei deportati ad Auschwitz”, realizzato dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo.

Piotta Summer Tour sbarca a Firenze per lo Stella Rossa Fest - Il tour del rapper e cantautore romano Piotta passa da Firenze, il concerto gratuito è previsto per mercoledì 2 luglio a Stella Rossa Fest presso i Giardini SMS di Rifredi.

