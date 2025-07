Eurolega 2025 2026 | il calendario di Virtus Bologna e Olimpia Milano

E' stato sorteggiato il calendario di Eurolega 20252026 dove l'Italia sarà rappresentata dalla Virtus Bologna e Olimpia Milan. Oltre ai due team nostrani, ci saranno altre 18 squadre, non più 16, ai nastri di partenza. EUROLEGA 20252026: I DETTAGLI La stagione della massima competizione continentale inizierà il prossimo 30 settembre e terminerà il 16 aprile 2026. A partire dal 21 aprile, scatteranno i play-in e dal 28 aprile si alzerà il sipario sui playoff che termineranno entro il 13 maggio. Chiuderà il torneo l'appuntamento classico con la Final Four: semifinali in programma il 22 maggio, la finale il 24 maggio.

Eurolega 2025-26, il calendario: ecco quando giocheranno Milano e Bologna - Avvio in salita le due italiane. La squadra di Messina se la vedrà a Belgrado contro la Stella Rossa.

