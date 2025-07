Estate in biblioteca | letture ad alta voce e giochi di ruolo per bambini e ragazzi

Nei mesi di luglio e agosto le Biblioteche di Roma non chiudono le porte ma, al contrario, accolgono bambine e bambini, ragazze e ragazzi con una serie di attività divise per fasce d'età .Dalle letture ad alta voce ai giochi di ruolo, dai laboratori artistici al coding con BiblioDojo2025, sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: letture - alta - voce - giochi

Proseguono gli appuntamenti con “Storie tra le nuvole” e le letture ad alta voce in biblioteca - Appuntamento in biblioteca venerdì 16 maggio (ore 17:00). Torna il secondo appuntamento con il ciclo di letture ad alta voce per bambini “Storie tra le nuvole”, proposto dalle lettrici volontarie della Biblioteca comunale di Riccione.

Letture ad alta voce per i più piccoli: un'estate ricca di appuntamenti al mare e in città - Tornano le attività estive di lettura ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, promosse dall’Istituzione Biblioteca Classense del Comune di Ravenna e curate dalle volontarie e dai volontari del programma Nati per Leggere.

? ?Gli appuntamenti per bambini tra letture e laboratori nelle nostre strutture di Rete, nel mese di luglio. 8 luglio Gavorrano – Estate in biblioteca 2025, aiuto compiti dalle ore 10.30 alle 12.30 per bambini dai 6 ai 10 anni in Biblioteca Comunale Gavorr Vai su Facebook

Storie, giochi e un gruppo di lettura alla Biblioteca comunale / Notizie / Novità / Homepage; Nati per Leggere in estate. Oltre 30 appuntamenti estivi con le letture ad alta voce; A Casa Piani si riparte!.

Trento, storie, giochi e letture alla Biblioteca comunale - La Biblioteca comunale torna ad animarsi anche la prossima settimana con le storie raccontate ad alta voce, i giochi da tavolo, il gruppo di lettura pomeridiano e la visita guidata alla mostra «Le for ... Si legge su ladigetto.it

Letture ad alta voce e giochi nella biblioteca Pavese - Doppio appuntamento alla biblioteca Pavese di Casalecchio per la rassegna ‘Wanderlust’, con letture per bambini e commemorazione della giornata internazionale della Lingua madre. Lo riporta ilrestodelcarlino.it