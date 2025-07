Estate di shopping glamour sul litorale romano | tornano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Santa Marinella e Ostia

Torna puntuale anche quest’estate uno degli eventi più amati dagli appassionati di moda e artigianato di qualità: “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” fanno tappa sul litorale romano con due imperdibili appuntamenti, trasformando Santa Marinella e Ostia in capitali dello shopping open air. Sabato 19 luglio a Santa Marinella, lungo il suggestivo Lungomare G. Marconi, e domenica 20 luglio a Lido di Ostia, in Piazza Sirio, le celebri boutique a cielo aperto® porteranno in scena tutto il fascino, l’eleganza e la qualità del Made in Italy artigianale. Gli orari? Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo. 🔗 Leggi su Funweek.it