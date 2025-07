Esodo estivo | bollino rosso Anas e riaperture stradali | Weekend di Partenze

Traffico in aumento per le vacanze estive: bollino rosso, tunnel riaperti e presìdi Anas su tutta la rete. Scopri le tratte più trafficate e i consigli di viaggio. ROMA – Nel terzo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Si tratta delle prove generali dell’esodo estivo il via dal prossimo fine settimana. Nel pomeriggio e nella serata di oggi è previsto bollino rosso così come nella mattinata di domani, sabato 19 luglio, e nel pomeriggio di domenica 20 per i rientri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Esodo estivo: bollino rosso Anas e riaperture stradali | Weekend di Partenze

