Esame di Stato | tra qualità e quantità Lettera

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - All’origine del silenzio degli studenti nel colloquio dell’esame di Stato c’è un nodo vitale: si misura la quantità o si ricerca la qualità? La scelta del modello descrittivo fu compiuta nel 1969, quando l’esame si articolava in due fasi distinte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esame di Stato I grado, Presidente Commissione: chi può sostituire il dirigente scolastico - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: chi può sostituire il dirigente scolastico come presidente della commissione d'esame.

Esame di Stato, il TAR Lazio respinge il ricorso di uno studente privatista: nessuna disparità di trattamento nelle valutazioni. SENTENZA - Il TAR per il Lazio, con la sentenza n.5722/2025, depositata lo scorso 20 marzo, ha dichiarato improcedibile il ricorso e infondati i motivi aggiunti presentati da uno studente privatista che aveva impugnato la non ammissione all’Esame di Stato e, successivamente, la valutazione negativa ottenuta nelle prove dell’anno scolastico 2023/2024.

La prova di matematica nell’esame di Stato del I° ciclo: le indicazioni dell’USR Lombardia per presidenti e commissari - Si avvicina il momento degli esami di Stato per le studentesse e gli studenti giunti all'ultimo anno della scuola secondaria di I° grado.

